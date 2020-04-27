Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2-3,5 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2-3,5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Nohut Kg 1,80 1,80 Kırmızı mercimek Kg 2,00 3,50 Mısır Kg 0,90 1,34 Buğday Kg 1,95 2,05 Arpa Kg 1,80 1,80 Kütlü pamuk Kg 2,90 3,00 Preseli pamuk Kg 7,90 9,05 Yağlık çiğit Kg 0,97 1,10

Kaynak: AA