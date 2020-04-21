Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,00-9,06 liradan satıldı.
21.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:26
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,00-9,06 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|1,70
|1,70
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,05
|5,66
|Mısır
|Kg
|0,90
|1,23
|Buğday
|Kg
|1,00
|2,05
|Fasulye
|Kg
|2,75
|2,75
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,00
|4,00
|Preseli pamuk
|Kg
|9,00
|9,06
Kaynak: AA