Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,34 liradan satıldı.
14.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:24
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,34 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,98
|6,00
|Buğday
|Kg
|2,03
|2,20
|Mısır
|Kg
|1,24
|1,26
|Preseli pamuk
|Kg
|8,34
|8,34
|Kütlü pamuk
|Kg
|3,40
|3,40
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,05
|1,30
Kaynak: AA