Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,50 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,02 1,30 Kuru soğan Kg 1,30 1,30 Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,00 2,00 Fasulye Kg 5,00 5,00 Kütlü pamuk Kg 3,30 3,72 Preseli pamuk Kg 8,50 8,50 Ham pamuk yağı Kg 3,20 3,20

Kaynak: AA