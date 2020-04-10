Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,50 liradan satıldı.
10.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:40
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,02
|1,30
|Kuru soğan
|Kg
|1,30
|1,30
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,00
|2,00
|Fasulye
|Kg
|5,00
|5,00
|Kütlü pamuk
|Kg
|3,30
|3,72
|Preseli pamuk
|Kg
|8,50
|8,50
|Ham pamuk yağı
|Kg
|3,20
|3,20
Kaynak: AA