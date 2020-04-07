Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,40 liradan satıldı.
07.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:26
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,28
|Buğday
|Kg
|1,93
|2,04
|Mısır
|Kg
|1,26
|1,31
|Preseli pamuk
|Kg
|9,40
|9,40
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,90
|2,90
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,90
|0,90
Kaynak: AA