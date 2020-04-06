Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,40 - 10,13 liradan satıldı.
06.04.2020 14:21 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:21
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,40 - 10,13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|4,42
|5,35
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,80
|Mısır
|Kg
|1,20
|1,20
|Preseli pamuk
|Kg
|9,40
|10,13
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,70
|2,70
|Ayçiçeği
|Kg
|2,40
|2,40
Kaynak: AA