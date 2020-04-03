Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,25 liradan satıldı.
03.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:16
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,45
|5,20
|Buğday
|Kg
|1,85
|2,03
|Mısır
|Kg
|1,30
|1,30
|Preseli pamuk
|Kg
|10,25
|10,25
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,50
|3,41
|Arpa
|Kg
|1,23
|1,23
Kaynak: AA