Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,25 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 4,45 5,20 Buğday Kg 1,85 2,03 Mısır Kg 1,30 1,30 Preseli pamuk Kg 10,25 10,25 Kütlü pamuk Kg 2,50 3,41 Arpa Kg 1,23 1,23

Kaynak: AA