Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,35 liradan satıldı.
30.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:22
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,85
|1,21
|Kırmızı mercimek
|Kg
|4,20
|4,91
|Mısır
|Kg
|1,20
|1,25
|Buğday
|Kg
|1,85
|2,13
|Arpa
|Kg
|1,35
|1,35
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,50
|4,00
|Preseli pamuk
|Kg
|10,35
|10,35
Kaynak: AA