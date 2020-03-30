Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,35 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Yağlık çiğit Kg 0,85 1,21 Kırmızı mercimek Kg 4,20 4,91 Mısır Kg 1,20 1,25 Buğday Kg 1,85 2,13 Arpa Kg 1,35 1,35 Kütlü pamuk Kg 2,50 4,00 Preseli pamuk Kg 10,35 10,35

Kaynak: AA