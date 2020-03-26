Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,90 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Preseli pamuk Kg 7,90 7,90 Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,00 5,01 Buğday Kg 1,10 1,31 Mısır Kg 0,80 1,26 Kütlü pamuk Kg 2,00 2,03 Arpa Kg 0,80 0,80

Kaynak: AA