Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 2,00-3,20 liradan satıldı.
25.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:38
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 2,00-3,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|0,80
|1,16
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,00
|3,20
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,00
|Ayçiçeği
|Kg
|2,50
|2,50
|Pirinç
|Kg
|3,00
|3,00
Kaynak: AA