Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 2,00-3,20 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 2,00-3,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa Kg 0,80 1,16 Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,00 3,20 Buğday Kg 1,50 2,00 Ayçiçeği Kg 2,50 2,50 Pirinç Kg 3,00 3,00

Kaynak: AA