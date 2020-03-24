Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında boz kavlak fıstığın kilogramı 55,00-60,00 liradan satıldı.
24.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:02
Şanlıurfa Ticaret Borsasında boz kavlak fıstığın kilogramı 55,00-60,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
|Kg
|9,25
|9,25
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,00
|2,00
|Buğday
|Kg
|1,10
|1,97
|Boz kavlak fıstık
|Kg
|55,00
|60,00
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,80
|3,20
|Kütlü pamuk benekli
|Kg
|2,10
|2,50
Kaynak: AA