Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsasında boz kavlak fıstığın kilogramı 55,00-60,00 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında boz kavlak fıstığın kilogramı 55,00-60,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Preseli pamuk Kg 9,25 9,25 Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,00 2,00 Buğday Kg 1,10 1,97 Boz kavlak fıstık Kg 55,00 60,00 Kütlü pamuk Kg 2,80 3,20 Kütlü pamuk benekli Kg 2,10 2,50

Kaynak: AA