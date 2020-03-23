Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,10-10,00 liradan satıldı.
23.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:10
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,10-10,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,85
|1,18
|Nohut
|Kg
|1,80
|2,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
|2,00
|Mısır
|Kg
|1,18
|1,26
|Buğday
|Kg
|1,60
|2,20
|Arpa
|Kg
|0,80
|0,80
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,20
|4,00
|Preseli pamuk
|Kg
|8,10
|10,00
Kaynak: AA