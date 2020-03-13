Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsasında sakatatın kilogramı 36 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında sakatatın kilogramı 36 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,00 2,45 Nohut Kg 1,80 1,80 Arpa Kg 1,28 1,28 Buğday Kg 1,54 2,08 Nohut Kg 2,55 2,55 Dana karkas Kg 33,60 33,60 Sakatat Kg 36,00 36,00 Fasulye Kg 3,20 5,00

Kaynak: AA