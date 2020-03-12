Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,40-9,60 liradan satıldı.
12.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:12
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,40-9,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,00
|5,15
|Nohut
|Kg
|1,80
|1,80
|Arpa
|Kg
|0,80
|0,90
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,98
|Mısır
|Kg
|1,20
|1,30
|Preseli pamuk
|Kg
|8,40
|9,60
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,70
|2,95
Kaynak: AA