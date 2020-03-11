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Şanlıurfa, Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,70-4,00 liradan satıldı.

11.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:08
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,70-4,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,60
Mısır Kg 1,24 1,36
Buğday Kg 1,00 1,60
Arpa Kg 0,80 0,85
Kütlü pamuk Kg 2,70 4,00
Nohut Kg 2,00 2,00

Kaynak: AA

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