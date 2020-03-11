Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,70-4,00 liradan satıldı.
11.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:08
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,70-4,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
|2,60
|Mısır
|Kg
|1,24
|1,36
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,60
|Arpa
|Kg
|0,80
|0,85
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,70
|4,00
|Nohut
|Kg
|2,00
|2,00
Kaynak: AA