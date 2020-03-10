Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,30-10,15 liradan satıldı.
10.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:40
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,30-10,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,80
|4,87
|Tohumluk çiğit
|Kg
|1,20
|1,20
|Mısır
|Kg
|1,23
|1,23
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,05
|1,05
|Preseli pamuk
|Kg
|7,30
|10,15
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,80
|3,80
Kaynak: AA