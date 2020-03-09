Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,00-10,00 liradan satıldı.
09.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:06
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,00-10,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|3,25
|3,25
|Kırmızı mercimek
|Kg
|4,83
|4,97
|Mısır
|Kg
|1,00
|1,36
|Buğday
|Kg
|1,10
|1,10
|Arpa
|Kg
|1,34
|1,34
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,50
|2,60
|Preseli pamuk
|Kg
|8,00
|10,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,87
|1,08
Kaynak: AA