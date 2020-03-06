Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 26,24-32,00 liradan satıldı.
06.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:54
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 26,24-32,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,48
|2,48
|Dana karkas
|Kg
|26,24
|32,00
|Ham zeytinyağı
|Kg
|8,00
|8,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,00
|1,00
|Arpa
|Kg
|0,96
|0,96
|Preseli pamuk
|Kg
|9,00
|10,00
|Kütlü pamuk
|Kg
|3,70
| 3,70
Kaynak: AA