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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 26,24-32,00 liradan satıldı.

06.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:54
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 26,24-32,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek

 Kg 2,48 2,48
Dana karkas Kg 26,24 32,00
Ham zeytinyağı Kg 8,00 8,00
Yağlık çiğit Kg 1,00 1,00
Arpa Kg 0,96 0,96
Preseli pamuk Kg 9,00 10,00
Kütlü pamuk Kg 3,70 3,70

Kaynak: AA

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