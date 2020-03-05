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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9 liradan satıldı.

05.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:26
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek

 Kg 2,00 3,50
Buğday Kg 1,00 1,80
Mısır Kg 0,90 1,20
Arpa Kg 0,80 1,38
Preseli pamuk Kg 9,00 9,00
Kütlü pamuk Kg 2,20 4,00

Kaynak: AA

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