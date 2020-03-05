Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9 liradan satıldı.
05.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:26
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,00
|3,50
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,80
|Mısır
|Kg
|0,90
|1,20
|Arpa
|Kg
|0,80
|1,38
|Preseli pamuk
|Kg
|9,00
|9,00
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,20
| 4,00
Kaynak: AA