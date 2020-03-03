Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,10 ile 9,93 lira arasında satıldı.
03.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:04
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,10 ile 9,93 lira arasında satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|0,96
|1,10
|Buğday
|Kg
|1,10
|1,14
|Kırmızı Mercimek
|Kg
|2,50
|2,50
|Preseli pamuk
|Kg
|8,10
|9,93
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,96
|1,23
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,00
| 2,00
Kaynak: AA