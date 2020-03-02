Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,25-10,39 liradan satıldı.
02.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:16
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,25-10,39 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|4,90
|5,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
|3,00
|Mısır
|Kg
|1,19
|1,32
|Buğday
|Kg
|1,62
|2,13
|Arpa
|Kg
|0,80
|1,00
|Kütlü pamuk
|Kg
|3,00
|3,10
|Preseli pamuk
|Kg
|8,25
|10,39
Kaynak: AA