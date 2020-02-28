Şanlıurfa Ticaret Borsası

28.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:00

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8-9,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Nötr pamuk yağı Kg 5,25 5,25 Buğday Kg 2,16 2,16 Mısır Kg 1,22 1,22 Preseli pamuk Kg 8,00 9,35 Yağlık çiğit Kg 0,90 1,05 Kütlü pamuk Kg 2,30 3,15

Kaynak: AA