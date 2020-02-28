Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8-9,35 liradan satıldı.
28.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:00
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8-9,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nötr pamuk yağı
|Kg
|5,25
|5,25
|Buğday
|Kg
|2,16
|2,16
|Mısır
|Kg
|1,22
|1,22
|Preseli pamuk
|Kg
|8,00
|9,35
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,90
|1,05
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,30
| 3,15
Kaynak: AA