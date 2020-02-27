Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9-10,20 liradan satıldı.
27.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:22
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9-10,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,00
|2,00
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,10
|Arpa
|Kg
|0,80
|0,80
|Nohut
|Kg
|1,80
|1,80
|Preseli pamuk
|Kg
|9,00
|10,20
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,80
|0,95
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,40
| 3,75
Kaynak: AA