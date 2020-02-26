Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,20 liradan satıldı.
26.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:58
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,00
|2,20
|Nohut
|Kg
|2,10
|2,30
|Arpa
|Kg
|0,80
|0,92
|Buğday
|Kg
|1,21
|1,95
|Mısır
|Kg
|1,00
|1,13
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,20
| 2,20
Kaynak: AA