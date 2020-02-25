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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,95 liradan satıldı.

25.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:32
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 1,00 4,34
Preseli pamuk Kg 8,95 8,95
Arpa Kg 0,80 1,25
Buğday Kg 1,00 1,70
Mısır Kg 0,70 1,28
Kütlü pamuk Kg 2,20 2,41

Kaynak: AA

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