Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,95 liradan satıldı.
25.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:32
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|1,00
|4,34
|Preseli pamuk
|Kg
|8,95
|8,95
|Arpa
|Kg
|0,80
|1,25
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,70
|Mısır
|Kg
|0,70
|1,28
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,20
| 2,41
Kaynak: AA