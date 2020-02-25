Şanlıurfa Ticaret Borsası

25.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:32

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 1,00 4,34 Preseli pamuk Kg 8,95 8,95 Arpa Kg 0,80 1,25 Buğday Kg 1,00 1,70 Mısır Kg 0,70 1,28 Kütlü pamuk Kg 2,20 2,41

Kaynak: AA