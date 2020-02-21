Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 31,50 liradan satıldı.
21.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:02
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 31,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,69
|4,75
|Mısır
|Kg
|1,19
|1,25
|Arpa
|Kg
|0,80
|1,34
|Buğday
|Kg
|1,64
|1,64
|Nohut
|Kg
|1,80
|2,30
|Dana karkas
|Kg
|31,50
|31,50
|Mısır
|Kg
|0,90
|0,95
Kaynak: AA