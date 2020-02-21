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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 31,50 liradan satıldı.

21.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:02
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 31,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,69 4,75
Mısır Kg 1,19 1,25
Arpa Kg 0,80 1,34
Buğday Kg 1,64 1,64
Nohut Kg 1,802,30
Dana karkas Kg 31,5031,50
Mısır Kg 0,900,95

Kaynak: AA
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