Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9 liradan satıldı.
20.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:50
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,00
|2,20
|Mısır
|Kg
|1,19
|1,25
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,00
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,90
|Nohut
|Kg
|2,00
|2,00
|Preseli pamuk
|Kg
|9,00
|9,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,85
|1,00
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,00
| 3,60
Kaynak: AA