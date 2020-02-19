Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,40-4,10 liradan satıldı.
19.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:16
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,40-4,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,00
|2,98
|Nohut
|Kg
|1,80
|2,60
|Arpa
|Kg
|0,80
|1,10
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,80
|Mısır
|Kg
|0,82
|0,97
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,40
| 4,10
Kaynak: AA