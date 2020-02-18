Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8-9,80 liradan satıldı.
18.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:12
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8-9,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|2,00
|2,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
|2,00
|Fasulye
|Kg
|5,00
|5,00
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,80
|Arpa
|Kg
|0,85
|1,40
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,35
|2,50
|Preseli pamuk
|Kg
|8,00
| 9,80
Kaynak: AA