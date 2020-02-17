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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 2,25-4,55 liradan satıldı.

17.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:24
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 2,25-4,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Nohut Kg1,80 2,00
Kırmızı mercimek Kg 4,41 4,65
Mısır Kg 0,90 1,31
Buğday Kg 1,70 2,20
Arpa Kg 0,80 0,90
Kütlü pamuk Kg 2,25 4,55
Preseli pamuk Kg 7,90 10,65

Kaynak: AA
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