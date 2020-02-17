Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 2,25-4,55 liradan satıldı.
17.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:24
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 2,25-4,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|1,80
|2,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|4,41
|4,65
|Mısır
|Kg
|0,90
|1,31
|Buğday
|Kg
|1,70
|2,20
|Arpa
|Kg
|0,80
|0,90
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,25
|4,55
|Preseli pamuk
|Kg
|7,90
|10,65
Kaynak: AA