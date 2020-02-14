Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda fasulyenin kilogramı 6,40-6,50 liradan satıldı.
14.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:06
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda fasulyenin kilogramı 6,40-6,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,73
|2,73
|Nohut
|Kg
|2,20
|2,20
|Arpa
|Kg
|0,80
|0,90
|Buğday
|Kg
|1,71
|1,71
|Mısır (Rutubetli)
|Kg
|0,75
|0,75
|Fermanteli çiğit
|Kg
|0,60
|0,60
|Fasulye
|Kg
|6,40
|6,50
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,60
| 4,20
Kaynak: AA