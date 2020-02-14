14.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:06

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda fasulyenin kilogramı 6,40-6,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,73 2,73 Nohut Kg 2,20 2,20 Arpa Kg 0,80 0,90 Buğday Kg 1,71 1,71 Mısır (Rutubetli) Kg 0,75 0,75 Fermanteli çiğit Kg 0,60 0,60 Fasulye Kg 6,40 6,50 Kütlü pamuk Kg 2,60 4,20

Kaynak: AA