Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8-10,50 liradan satıldı.
13.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:00
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8-10,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,00
|2,30
|Nohut
|Kg
|1,70
|2,00
|Arpa
|Kg
|0,80
|0,90
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,65
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,94
|1,07
|Preseli pamuk
|Kg
|8,00
|10,50
|Kütlü pamuk
|Kg
|3,10
| 4,20
Kaynak: AA