13.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:00

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8-10,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,00 2,30 Nohut Kg 1,70 2,00 Arpa Kg 0,80 0,90 Buğday Kg 1,00 1,65 Yağlık çiğit Kg 0,94 1,07 Preseli pamuk Kg 8,00 10,50 Kütlü pamuk Kg 3,10 4,20

Kaynak: AA