Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9-10 liradan satıldı.
12.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:50
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9-10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|1,80
|2,50
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
|2,60
|Mısır
|Kg
|1,19
|1,32
|Buğday
|Kg
|1,21
|2,05
|Arpa
|Kg
|0,80
|1,25
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,35
|4,10
|Preseli pamuk
|Kg
|9,00
|10,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,67
|1,16
Kaynak: AA