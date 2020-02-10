Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,20-11,95 liradan satıldı.
10.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:24
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,20-11,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|5,00
|5,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|4,50
|4,50
|Mısır
|Kg
|1,15
|1,24
|Buğday
|Kg
|1,90
|2,18
|Arpa
|Kg
|1,05
|1,28
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,00
|4,00
|Preseli pamuk
|Kg
|8,20
|11,95
Kaynak: AA