Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,50-10,50 liradan satıldı.
07.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:06
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,50-10,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|3,20
|6,50
|Nohut
|Kg
|2,00
|2,50
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,96
|4,30
|Mısır
|Kg
|0,95
|1,25
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,00
|Arpa
|Kg
|1,40
|1,40
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,30
|4,96
|Preseli pamuk
|Kg
|7,50
|10,50
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,75
|1,10
Kaynak: AA