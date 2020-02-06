Şanlıurfa Ticaret Borsası

06.02.2020 10:50 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:50

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,70 - 9,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa Kg 0,90 1,10 Buğday Kg 1,00 1,54 Mısır Kg 1,19 1,24 Yağlık çiğit Kg 0,86 1,00 Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,00 2,00 Kütlü pamuk Kg 2,50 3,55 Preseli pamuk Kg 7,70 9,50

Kaynak: AA