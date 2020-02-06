Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,70 - 9,50 liradan satıldı.
06.02.2020 10:50 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:50
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,70 - 9,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|0,90
|1,10
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,54
|Mısır
|Kg
|1,19
|1,24
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,86
|1,00
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,00
|2,00
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,50
|3,55
|Preseli pamuk
|Kg
|7,70
| 9,50
Kaynak: AA