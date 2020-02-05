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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,10 liradan satıldı.

05.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:30
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,00 2,00
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,00 4,30
Arpa Kg 0,80 1,45
Yağlık çiğit Kg 0,87 1,25
Mısır Kg 0,90 1,21
Preseli pamuk Kg 9,10 9,10
Kütlü pamuk Kg 2,00 4,50

Kaynak: AA
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