Şanlıurfa Ticaret Borsası

05.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:30

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,00 2,00 Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,00 4,30 Arpa Kg 0,80 1,45 Yağlık çiğit Kg 0,87 1,25 Mısır Kg 0,90 1,21 Preseli pamuk Kg 9,10 9,10 Kütlü pamuk Kg 2,00 4,50

Kaynak: AA