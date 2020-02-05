Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,10 liradan satıldı.
05.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:30
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,00
|2,00
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,00
|4,30
|Arpa
|Kg
|0,80
|1,45
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,87
|1,25
|Mısır
|Kg
|0,90
|1,21
|Preseli pamuk
|Kg
|9,10
|9,10
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,00
| 4,50
Kaynak: AA