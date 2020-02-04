Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,86 liradan satıldı.
04.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:08
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,86 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,10
|1,87
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
|2,00
|Arpa
|Kg
|0,80
|0,80
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,00
|1,00
|Mısır
|Kg
|0,80
|0,80
|Preseli pamuk
|Kg
|9,86
|9,86
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,00
| 3,80
Kaynak: AA