Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,85 liradan satıldı.
03.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:42
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
|2,00
|Nohut
|Kg
|1,90
|1,90
|Arpa
|Kg
|1,20
|1,20
|Buğday
|Kg
|2,02
|2,02
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,25
|1,25
|Kütlü pamuk
|Kg
|1,90
|3,60
|Mısır
|Kg
|1,31
|1,31
|Preseli pamuk
|Kg
|9,85
| 9,85
Kaynak: AA