Şanlıurfa Ticaret Borsası

03.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:42

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,00 Nohut Kg 1,90 1,90 Arpa Kg 1,20 1,20 Buğday Kg 2,02 2,02 Yağlık çiğit Kg 1,25 1,25 Kütlü pamuk Kg 1,90 3,60 Mısır Kg 1,31 1,31 Preseli pamuk Kg 9,85 9,85

Kaynak: AA