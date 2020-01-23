Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,15-5,25 liradan satıldı.
23.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:12
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,15-5,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|3,10
|6,50
|Nohut
|Kg
|1,80
|2,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,15
|5,25
|Mısır
|Kg
|0,90
|1,31
|Buğday
|Kg
|1,60
|2,00
|Arpa
|Kg
|0,80
|1,14
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,33
|4,99
|Preseli pamuk
|Kg
|8,65
|9,95
Kaynak: AA