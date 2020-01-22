22.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:26

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 10,65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Nohut Kg 2,00 2,00 Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,10 Mısır Kg 0,90 1,30 Buğday Kg 1,76 2,17 Preseli pamuk Kg 10,65 10,65 Kütlü pamuk Kg 2,85 3,52

Kaynak: AA