Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 10,65 liradan satıldı.
22.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:26
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 10,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|2,00
|2,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
|2,10
|Mısır
|Kg
|0,90
|1,30
|Buğday
|Kg
|1,76
|2,17
|Preseli pamuk
|Kg
|10,65
|10,65
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,85
| 3,52
Kaynak: AA