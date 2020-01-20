Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,80-10,10 liradan satıldı.
20.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:12
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,80-10,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|1,70
|2,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,50
|3,50
|Mısır
|Kg
|0,95
|1,30
|Buğday
|Kg
|1,18
|2,07
|Arpa
|Kg
|0,80
|1,30
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,20
|4,31
|Preseli pamuk
|Kg
|7,80
|10,10
Kaynak: AA