Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,75-9,85 liradan satıldı.
16.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:04
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,75-9,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|2,00
|2,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
|2,00
|Mısır
|Kg
|0,90
|1,30
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,00
|Preseli pamuk
|Kg
|8,75
|9,85
|Kütlü pamuk
|Kg
|3,00
|3,90
Kaynak: AA