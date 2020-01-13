Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8-10,10 liradan satıldı.
13.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:28
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8-10,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|1,80
|2,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,41
|2,41
|Mısır
|Kg
|0,90
|1,21
|Buğday
|Kg
|1,20
|2,20
|Arpa
|Kg
|0,80
|1,27
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,60
|3,90
|Preseli pamuk
|Kg
|8,00
|10,10
Kaynak: AA