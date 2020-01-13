Şanlıurfa Ticaret Borsası

13.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:28

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8-10,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Nohut Kg 1,80 2,00 Kırmızı mercimek Kg 2,41 2,41 Mısır Kg 0,90 1,21 Buğday Kg 1,20 2,20 Arpa Kg 0,80 1,27 Kütlü pamuk Kg 2,60 3,90 Preseli pamuk Kg 8,00 10,10

Kaynak: AA