Şanlıurfa Ticaret Borsası

09.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:06

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,00 1,85 Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,00 Arpa Kg 0,80 0,90 Kütlü pamuk Kg 2,55 4,00 Çiğit Kg 0,88 0,94 Mısır Kg 1,16 1,16

Kaynak: AA