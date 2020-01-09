Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2 liradan satıldı.
09.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:06
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,85
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
|2,00
|Arpa
|Kg
|0,80
|0,90
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,55
|4,00
|Çiğit
|Kg
|0,88
|0,94
|Mısır
|Kg
|1,16
| 1,16
Kaynak: AA