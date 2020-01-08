Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2-4 liradan satıldı.
08.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:56
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2-4 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,73
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
|4,00
|Arpa
|Kg
|0,80
|1,30
|Nohut
|Kg
|1,80
|3,00
|Yeşil mercimek
|Kg
|2,00
|2,00
|Mısır
|Kg
|0,76
| 1,22
Kaynak: AA