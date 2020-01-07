Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,15-9,34 liradan satıldı.
07.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:22
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,15-9,34 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
|Kg
|7,15
|9,34
|Kütlü pamuk
|Kg
|3,00
|4,45
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,90
|1,05
|Dana karkas
|Kg
|31,00
|31,00
|Mısır
|Kg
|0,93
|1,02
|Buğday
|Kg
|1,88
|1,88
|Arpa
|Kg
|1,23
| 1,23
Kaynak: AA