Şanlıurfa Ticaret Borsası

07.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:22

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,15-9,34 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Preseli pamuk Kg 7,15 9,34 Kütlü pamuk Kg 3,00 4,45 Yağlık çiğit Kg 0,90 1,05 Dana karkas Kg 31,00 31,00 Mısır Kg 0,93 1,02 Buğday Kg 1,88 1,88 Arpa Kg 1,23 1,23

Kaynak: AA