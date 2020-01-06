Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,78-9,10 liradan satıldı.
06.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:48
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,78-9,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
|Kg
|7,78
|9,10
|Kütlü pamuk
|Kg
|3,50
|3,50
|Fasulye
|Kg
|6,50
|6,50
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
|4,00
|Mısır
|Kg
|0,96
|1,21
|Buğday
|Kg
|2,20
|2,20
|Arpa
|Kg
|0,80
|1,50
Kaynak: AA