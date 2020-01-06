06.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:48

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,78-9,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Preseli pamuk Kg 7,78 9,10 Kütlü pamuk Kg 3,50 3,50 Fasulye Kg 6,50 6,50 Kırmızı mercimek Kg 2,00 4,00 Mısır Kg 0,96 1,21 Buğday Kg 2,20 2,20 Arpa Kg 0,80 1,50

Kaynak: AA