Şanlıurfa Ticaret Borsası

03.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:56

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,60-4,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,73 2,06 Kırmızı mercimek Kg 2,00 3,40 Arpa Kg 0,85 1,05 Nohut Kg 2,00 2,00 Mısır Kg 0,77 1,20 Kütlü pamuk Kg 2,60 4,00

Kaynak: AA