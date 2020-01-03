Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,60-4,00 liradan satıldı.
03.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:56
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,60-4,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,73
|2,06
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
|3,40
|Arpa
|Kg
|0,85
|1,05
|Nohut
|Kg
|2,00
|2,00
|Mısır
|Kg
|0,77
|1,20
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,60
| 4,00
Kaynak: AA