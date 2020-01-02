Şanlıurfa Ticaret Borsası

02.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:02

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,57-9,23 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,00 1,60 Kırmızı mercimek Kg 2.00 4.67 Arpa Kg 1,00 1,30 Nohut Kg 2,10 2,30 Mısır Kg 0,94 0,97 Preseli pamuk Kg 8,57 9,23 Kütlü pamuk Kg 2,60 3,64

Kaynak: AA