Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,57-9,23 liradan satıldı.
02.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:02
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,57-9,23 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,60
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2.00
|4.67
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,30
|Nohut
|Kg
|2,10
|2,30
|Mısır
|Kg
|0,94
|0,97
|Preseli pamuk
|Kg
|8,57
|9,23
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,60
| 3,64
Kaynak: AA